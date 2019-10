Economia Goiás é o 3º Estado do País com mais aquisições de veículos via consórcio Estado só perde para Bahia e Tocantins, aponta a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (Abac)

Um a cada quatro veículos que saíram das concessionárias no Brasil foram adquiridos por meio de consórcio. Goiás ocupa o terceiro lugar no ranking de aquisições de veículos leves, com 44,2%, atrás somente da Bahia e Tocantins. Os dados são referentes aos primeiros seis meses do ano e foram divulgados nesta terça-feira (29) pelo presidente executivo da Associação Brasileira d...