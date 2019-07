Economia Goiás é Estado com maior redução do preço do Etanol Preço médio do combustível no país foi teve uma redução de 0,64% na semana passada, enquanto que em Goiás a queda foi de 3,77%

Os preços médios do etanol hidratado recuaram em 18 Estados brasileiros na semana passada, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Houve alta em 7 Estados e no DF. No Amapá não foi feita avaliação. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve recuo de 0,64% no preço mé...