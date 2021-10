Economia Goiás é de novo um dos 10 mais competitivos entre Estados do Brasil Após cair para a 13ª posição em 2019 e ir à 12ª em 2020, Estado avança com boa avaliação em segurança pública e inovação

Goiás voltou a integrar a lista dos dez estados mais competitivos do Brasil, de acordo com a edição de 2021 do Ranking de Competitividade dos Estados. Décimo colocado em 2018, Goiás caiu para a 13ª posição em 2019 e passou para a 12ª, em 2020. O Estado continua o pior colocado no Centro-Oeste. Os dados são de levantamento, apresentado nesta quint...