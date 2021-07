Economia Goiás é 4º com maior tarifa para a atividade industrial

Goiás é o quarto Estado com a maior tarifa de energia elétrica para a atividade industrial no Brasil. Isso em relação aos valores do ano passado. Esse preço impacta a competitividade e pode dificultar a atração de empresas, como explica o vice-presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), André Rocha. “Quando há custo alto, os setores repassam para o preço e ...