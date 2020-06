Diante da crise econômica provocada pelas medidas de enfrentamento à Covid-19, o Grupo Jaime Câmara (GJC) promoverá na quarta-feira (10), às 17h, um evento virtual com discussões sobre o que esperar da economia goiana no período que sucederá a pandemia.

Os convidados do webinar (como são conhecidas as videoconferência com objetivo educacional) serão a secretária da Economia de Goiás, Cristiane Schmidt, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, e o diretor comercial Centro-Oeste, Norte e Nordeste da Kantar Ibope Media, Arthur Bernardo Neto.

Em entrevistas recentes, Cristiane tem falado sobre os desafios enfrentados pelo setor público para equilibrar as contas em tempos de pandemia e deve levar as expectativas do Estado para a discussão. Marcelo representa os comerciantes goianos, que passam por dificuldades econômicas provocadas pela restrição de suas atividades. Já Arthur falará sobre as mudanças de comportamento e de interesses provocados pela pandemia.

De acordo com a coordenadora de Marketing e Eventos do GJC, Kamilla Porto, os convidados foram definidos diante do objetivo da organização de ouvir o setor público, o privado e um instituto de pesquisa, para que os participantes do evento pudessem ter maior entendimento do cenário pós-pandemia. “Esperamos que o debate aponte uma direção sobre o futuro, nas perspectivas do mercado e também do governo”, diz.

O objetivo do webinar, diz Kamilla, é cumprir o papel do GJC de ser atuante nesse momento de crise e colaborar com a comunidade por meio desta discussão, além das notícias que já são produzidas por seus veículos de comunicação.

“Este será o primeiro evento de uma agenda virtual de conteúdos de relevância. Já é tradição no GJC realizar discussões deste tipo e como não podemos fazer o debate presencial, decidimos pelo evento virtual.”

O webinar será transmitido pela plataforma Zoom Cloud Meetings. Interessados em participar podem fazer a inscrição pelosite www.jaimecamaraeventos.com.br.

O evento será apresentado pelo âncora da TV Anhanguera Handerson Pancieri e contará também com a participação de jornalistas do POPULAR e da Rádio CBN Goiânia.