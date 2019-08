Economia Getnet vai oferecer portabilidade de maquininhas de cartão A empresa pretende atrair os usuários de terminais de leitura de cartões próprios, conectados com um celular

A Getnet, do Santander Brasil, vai passar a oferecer portabilidade de maquininhas de cartão a microempreendedores. Terceira maior do setor, a empresa pretende adicionar entre 300 mil e 400 mil novas maquininhas até o fim de 2020. Com a portabilidade, a Getnet tentará atrair microempreendedores que usam maquininhas de concorrentes, como Cielo, Credicard e Pagseguro. P...