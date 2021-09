Economia Geração de energia fica abaixo do esperado em metade das usinas de Goiás Metade das hidrelétricas localizadas em Goiás ou na divisa do Estado está gerando menos energia elétrica do que era previsto; Itumbiara já está com volume inferior ao da época do apagão de 2001

Metade das usinas hidrelétricas que operam em Goiás ou na divisa do Estado tem gerado menos do que o programado. O que eleva a preocupação pela crise hídrica que tem aumentando a demanda por térmicas e, por consequência, ampliado o preço pago na fatura pelos consumidores em todo o País. Para se ter ideia, ontem, a Usina de Itumbiara estava com volume útil de 10,29%, meno...