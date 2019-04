Economia Genéricos têm mercado em expansão e investimento pode ser de R$ 1,3 bilhão A fabricação de genéricos foi um dos fatores determinantes na consolidação no Estado do polo farmoquímico que segue em expansão

Na história dos vinte anos da política de medicamentos genéricos no Brasil, com a Lei 9.787/99, Goiás destaca-se na produção e comercialização desses remédios. A fabricação de genéricos foi um dos fatores determinantes na consolidação no Estado do polo farmoquímico que segue em expansão. Hoje, são 16 indústrias farmacêuticas, 14 em funcionamento, uma já implantada e...