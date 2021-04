Economia Gastos de estrangeiros caem ao pior patamar em 17 anos e setor de turismo teme isolamento do Brasil De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a pandemia do novo coronavírus levou ao encerramento de 35,5 mil estabelecimentos no setor de turismo em 2020

Empresas que atuam com turismo no Brasil já contabilizam perdas pesadas com a pandemia e, agora, temem pelo futuro. A percepção é que o aumento de contágios e mortes associado à demora na vacinação tende a deixar o país fora dos roteiros internacionais por um período mais prolongado que o previsto inicialmente. Segundo levantamento da CNC (Confederação Nacion...