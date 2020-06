Economia Gastos com pandemia 'serão fiscalizados por muito tempo', diz presidente do TCU Para o presidente da entidade, José Múcio Monteiro,é preciso reconstruir o País para que haja segurança jurídica para atrair investimentos, principalmente estrangeiros

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, disse que é preciso reconstruir o País para que haja segurança jurídica para atrair investimentos, principalmente estrangeiros. Em audiência na comissão mista do Congresso Nacional que acompanha as ações para fazer frente à covid-19, Múcio afirmou que os gastos relacionados à pandemia serão fiscalizados p...