Gastos com fumo crescem 81%

As despesas com fumo registraram o maior percentual de crescimento entre 2014 e 2019 em Goiás, de acordo com o estudo Potencial de Consumo do IPC Maps: 81% de avanço. Esta expansão foi maior que em despesas essenciais, como medicamentos, alimentação e educação. Enquanto muita gente luta para abandonar o vício do tabagismo, por medo dos danos à saúde, outros estão aderindo a...