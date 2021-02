Economia Gasolina em Goiânia já é encontrada a R$5 Apenas em 2021, a Petrobras já anunciou alta do preço da gasolina três vezes

O preço do litro da gasolina nos postos de combustíveis, em Goiânia, não para de subir em 2021. A Petrobras já comunicou o terceiro reajuste do valor da gasolina e o segundo do diesel só nesse início de ano. Somando os três aumentos, já foram mais de 40 centavos. Nesta quinta-feira (11), um posto localizado na Avenida Quarta Radial, no Setor Pedro Ludovi...