A elevação do preço dos combustíveis em Goiânia garantiu à capital a maior inflação do País em setembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) geral foi de 0,41% para a capital, segundo divulgou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Enquanto isso, o País registrou deflação (-0,04%), a primeira taxa negativa do ano, que é tamb...