Economia Gasolina chega a R$ 7,27 em Goiânia e Aparecida Petrobras anunciou novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel em suas refinarias a partir desta terça-feira (26)

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (25) novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. A gasolina subirá 7% e o diesel, 9,1%. Em Goiânia e Aparecida de Goiânia, a gasolina já é encontrada por R$ 7,27 em postos localizados no Parque Amazônia (Avenida Feira de Santana) e no setor Maria Inês, respectivamente. Na avenida Milão com...