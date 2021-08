Economia Gasolina chega a Goiás 8,41% mais cara que a média do País Entre 8 e 14 de agosto, para cada litro, R$ 2,139, na média, foi a participação da Petrobras na composição do preço final do produto na bomba

Goiás e Distrito Federal pagam o maior preço pela gasolina que vem da Petrobras. A contribuição da companhia para o valor que chega até a bomba dos postos é 8,41% mais elevada para os dois entes federativos do que a média no Brasil. Para cada litro, segundo a divulgação da própria empresa sobre a semana de 8 a 14 de agosto, as refinarias influenciaram em R$2,139. No mesmo ...