Economia Gasolina atinge valor de R$ 6,59 no interior de Goiás Consumidor paga mais de R$ 6 o litro em 118 cidades goianas; preço é maior no Norte pelo frete e menor volume de vendas

O litro da gasolina subiu nesta semana e na tarde de ontem era encontrado por até R$6,59 no interior de Goiás. O maior valor cobrado no Estado ocorre no Norte goiano. Mas todas as regiões já vivenciam a alta do combustível, que é encontrado pela população por mais de R$ 6 em 118 municípios, segundo relatório diário publicado pela Secretaria da Economia com base nos po...