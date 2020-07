Economia GarantiGoiás amplia atuação De R$ 6,508 milhões em operações contratadas por micro e pequenas empresas com aval da entidade desde outubro do ano passado, cerca de 60% foram realizadas em maio e junho

Durante os meses de maio e junho deste ano a GarantiGoiás, entidade que oferece garantia para que micro e pequenas empresas tenham acesso a crédito, registrou um volume de operações que representa cerca de 60% do valor total já contratado e aprovado com seu aval. As operações desde outubro somam R$ 6,508 milhões, sendo que R$ 4,170 milhões ocorreram nos últimos dois me...