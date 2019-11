Economia Games lideram descontos na Black Friday Dados são da CNC, que monitorou 2 mil preços em nove categorias

O setor de games foi o que obteve maior desconto médio nos produtos durante a semana da Black Friday, com 14% de redução nos valores. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O levantamento monitorou 2 mil preços, divididos em nove categorias. Depois do grupo dos games, vieram os smartphones e celulares empatados no segundo ...