Economia Gás de cozinha tem 6º reajuste do ano somado a frete mais caro Petrobras anuncia alta de 5,9% no preço do botijão e também aumento nos combustíveis; óleo diesel sobe 3,7%, encarecendo transporte

A Petrobras anunciou ontem o sexto reajuste do ano sobre o preço do gás de cozinha, que ficou 5,9% mais caro nas refinarias. Com isso, o preço médio do botijão de 13 quilos na capital já chegou a R$ 105, mas o aumento pode ser ainda maior nos próximos dias. Isso porque a companhia anunciou também novos reajustes nos preços da gasolina, que ficará 6,3% mais cara, e do ...