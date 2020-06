Os revendedores de gás de cozinha alertam que o preço do botijão de 13 quilos pode chegar aos R$ 80 na próxima semana. Isso porque a Petrobras anunciou mais um reajuste de 5,3% para o produto, que passou a vigorar ontem (dia 4). As empresas revendedoras garantem que não repassaram para o consumidor o último aumento de 5%, que foi anunciado para o dia 22 de maio, e que podem não conseguir segurar os preços desta vez.

“Em menos de 15 dias, houve um aumento de 10,3%, sem justificativa. É totalmente inaceitável, imoral e antiético este reajuste num momento como esse, quando muitas empresas e famílias estão à beira da falência”, disse o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás da Região Centro-Oeste (Sinergás), Zenildo Dias do Vale. Segundo ele, faltou sensibilidade do governo federal, por se tratar de um produto essencial à população. “Muita gente já não está conseguindo pagar nem o valor atual mais”, afirma.

Atualmente, o preço do botijão oscila entre R$ 70 e R$ 75, em média, no mercado local. Zenildo ressalta que os revendedores também realizam um trabalho de risco durante a pandemia, pois precisam entrar nas casas para trocar os botijões e que estão absorvendo reajustes para não prejudicarem as vendas e o consumidor. Por causa disso, a margem de lucro estaria cada vez mais achatada e muitas empresas estão fechando as portas. “A população precisa saber o que está acontecendo e reclamar. Se for preciso, iremos nos mobilizar contra isso”, avisa.