Economia Gás de cozinha ficará mais caro em Goiânia Segundo o Sindicato dos Revendedores, com um novo aumento anunciado pela Petrobras hoje, o botijão já subiu mais de R$ 10 este ano no atacado e pode custar até R$ 90 para o consumidor

O preço do gás de cozinha deve sofrer um novo aumento nos revendedores de Goiânia esta semana. A Petrobras anunciou nesta terça-feira (20) mais um reajuste de 5% no preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo. Com isso, o botijão de gás, que hoje custa entre R$ 70 e R$ 85, deve passar a valer entre R$ 75 e R$ 90 em alguns locais da capital para entregas a domicílio. No acumul...