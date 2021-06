Economia Gás de cozinha chega a até R$ 110 em Goiânia Em Jataí, o botijão já é vendido por até R$ 120. Na capital, a maioria dos revendedores vende o produto por cerca de R$ 100

Depois do último reajuste anunciado pela Petrobras, o preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha já chegou aos R$ 100 na maioria dos revendedores da capital. Mas é preciso pesquisar antes de comprar, pois a reportagem apurou que o valor cobrado varia entre R$ 95 e R$ 110 nos depósitos de Goiânia. Em algumas revendas do interior, como no município de Jataí, o botijão j...