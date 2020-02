Economia Fux atende AGU e adia julgamento sobre tabelamento do frete A análise do caso estava prevista para a próxima quarta-feira, 19, no plenário do STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira, 13, atender ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e adiou o julgamento de três ações que contestam o tabelamento do frete rodoviário. A análise do caso estava prevista para a próxima quarta-feira, 19, no plenário do STF. Na última quarta-feira, 12, o advogado-geral da União, A...