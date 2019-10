Economia Fusão da Fiat Chrysler e PSA Peugeot cria 4ª maior montadora do mundo Montadora automobilística resultante da fusão terá valor de mercado de 48,4 bilhões de dólares; sede da nova empresa deverá ser na Holanda

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e o Grupo PSA, dono da Peugeot e da Citroën, anunciaram nesta quinta-feira, 31, que fecharam um acordo de fusão que resultará na quarta maior montadora automobilística do mundo, com valor de mercado de US$ 48,4 bilhões. A companhia ficará atrás da alemã Volkswagen, da aliança entre Renault-Nissan-Mitsubishi e da japonesa Toyota. Pelo acordo...