Economia Furnas vai testar heliotérmica Pesquisa para nova opção de geração solar é desenvolvida em Aparecida de Goiânia; a iniciativa é inédita no País e conta com R$ 7,5 milhões em investimentos

Furnas iniciou, em Aparecida de Goiânia, o desenvolvimento de um projeto que busca viabilizar uma nova opção de geração de energia elétrica a partir dos raios solares com sistema solar heliotérmico. A iniciativa é inédita no Brasil, tem R$ 7,5 milhões em investimentos e um protótipo é construído no Centro Tecnológico de Engenharia Civil na cidade goiana para possibilit...