Economia Furnas contrata energia solar distribuída para economizar 40% na conta de luz A ideia é que já em meados de 2020 a empresa participe dos leilões para vender projetos de três usinas solares

Conhecida como a "caixa d'água" do sistema elétrico brasileiro pelo grande número de hidrelétricas próprias, e já com um perna em energia eólica, com 43 parques espalhados pelo País, Furnas acaba de dar os primeiros passos na energia solar, com a construção do primeiro parque solar fotovoltaico da empresa. De acordo com o superintendente de emp...