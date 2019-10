Economia Fundo soberano da Arábia Saudita vai investir US$ 10 bilhões no Brasil O anúncio foi feito pelo chanceler Ernesto Araújo e pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nesta terça-feira (29)

Após a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Arábia Saudita, o fundo soberano do país decidiu investir US$ 10 bilhões no Brasil. O anúncio foi feito pelo chanceler Ernesto Araújo e pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nesta terça-feira (29). Mais cedo, Bolsonaro se reuniu com príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. E...