Economia Fundo de aval facilita acesso de empresas a linhas de crédito oferecidas pela GoiásFomento GoiásFomento firmou convênio com o Sebrae para oferecer garantia, possibilitando que pequenas empresas acessem os recursos

Os microempreendedores individuais (MEI) e as micro e pequenas empresas de Goiás poderão acessar as linhas de crédito oferecidas pela GoiásFomento com mais facilidade, neste momento de crise por conta da pandemia do coronavírus. As micro e pequenas empresas que não possuem as garantias exigidas pela instituição terão R$ 36 milhões do Fundo de Aval para Micro e Pequenas E...