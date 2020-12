Economia Funcionários do IBGE se mobilizam por verba para o Censo Censo demográfico é a maior operação do IBGE, com visitas a todos os domicílios brasileiros

Com o reinício das discussões sobre o orçamento de 2021 após o período eleitoral, funcionários do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e usuários dos dados do Censo demográfico reiniciam a mobilização para garantir a realização da pesquisa, que já sofreu corte de recursos e foi adiada devido à pandemia. Há receio de que ocorram impactos nos custos...