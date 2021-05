Economia Funcionário da Caixa quer ir à Justiça contra 'intervenção' Ele pedem amparo judicial contra uma regra que barra a candidatura de funcionários nas eleições deste ano para a composição do conselho responsável pela gestão do fundo

Dez associações ligadas a funcionários da Caixa pretendem recorrer à Justiça para reverter a destituição de dois representantes do conselho da Funcef. O fundo de pensão tem mais de R$ 80 bilhões em aplicações de empregados e aposentados do banco. As entidades também querem amparo judicial contra uma regra que barra a candidatura de funcionários nas eleições de...