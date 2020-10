Economia Fuga de investidores do Brasil mais que dobra em 2020 O saldo entre aplicações e retiradas de não residentes ficará negativo em US$ 24 bilhões (R$ 134 bilhões) entre janeiro e dezembro

A fuga de investidores estrangeiros do Brasil das aplicações de risco em 2020 deve mais do que dobrar em relação ao registrado em 2019. O saldo entre aplicações e retiradas de não residentes ficará negativo em US$ 24 bilhões (R$ 134 bilhões) entre janeiro e dezembro. Em 2019, saídas somaram US$ 11,1 bilhões (US$ 62 bilhões). Para investimentos direcionados ao setor pr...