Economia Frustração com interesse estrangeiro em megaleilão eleva dólar Moeda apresentou variação de 2,22%

O aguardado fluxo de dólares com o leilão do excedente da cessão onerosa, que pressionou a divisa americana para baixo nos últimos 10 dias, não se concretizou no certame realizado nesta quarta-feira. Não só dois dos campos não despertaram interesse, como a Petrobras acabou abocanhando uma fatia muito maior do que o esperado, frustrando a expectativa de entrada da moeda a...