Economia Frio já deixa preços mais altos na Ceasa de Goiás Duas frentes frias em breve intervalo encarecem produtos, mas impacto maior é esperado para os próximos dias pela queda na oferta

Esta segunda grande frente fria que se espalhou pelo País e derrubou as temperaturas pode trazer novos prejuízos para a produção agropecuária de Goiás. A primeira forte queda nas temperaturas este ano, que aconteceu no final de junho, já havia provocado a queima de pastagens, reduzindo a oferta e a qualidade do capim para o gado, e também causou altas nos preços de v...