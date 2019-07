Economia Frio eleva preço de verduras A caixa com 14 kg de quiabo ficou 75% mais cara em julho; expectativa na Ceasa e de donos de supermercados é que valores voltem ao normal nas próximas semanas

Além de levar o goiano a tirar o agasalho do guarda-roupa, as baixas temperaturas no Estado nas últimas semanas também trouxeram reflexo para a alimentação. Quatro produtos registraram aumento de preços na Central de Abastecimento de Goiás S/A (Ceasa-GO) entre a primeira quinzena de junho e as primeiras semanas de julho. A caixa com 14 kg de quiabo, por exemplo, custav...