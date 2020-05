Economia Frigoríficos são interditados no RS e em SC após confirmação de casos de coronavírus Em solo gaúcho, o órgão registrava até a sexta-feira, 495 casos confirmados do vírus em trabalhadores de estabelecimentos do setor em 16 municípios

Casos do novo coronavírus foram contabilizados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em 19 frigoríficos do Rio Grande do Sul e em pelo menos 6 de Santa Catarina. Em solo gaúcho, o órgão registrava até a sexta-feira, 495 casos confirmados do vírus em trabalhadores de estabelecimentos do setor em 16 municípios. "O Rio Grande do Sul e a região oeste de Santa Catari...