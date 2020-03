Economia Fraude na venda de grãos gera prejuízo de R$ 100 mi

A Secretaria da Economia do Estado, em conjunto com o Ministério Público de Goiás, Polícia Civil, Receita Estadual de Minas Gerais e Receita Federal do Brasil, deflagrou ontem operação que apura esquema de sonegação de impostos na comercialização e transporte de grãos em Goiás, em outros sete Estados e no Distrito Federal. Em Goiás, o prejuízo na arrecadação de Impos...