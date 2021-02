Economia França estuda condições para aprovar acordo com Mercosul, diz Le Monde Em debate no Fórum Econômico Mundial, o ministro do Comércio da França, Franck Riester, declarou que estava "tentando achar uma solução que assegure que o aumento do comércio com o Mercosul não vai elevar a importação de desmatamento"

O Ministério do Comércio francês vai propor nesta quinta (4) ao Comitê de Acompanhamento da Política Comercial do país que um caminho para aceitar a ratificação do acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul é garantir antes a aprovação de compromissos contra o desmatamento e o aquecimento global. A afirmação é do jornal francês Le Monde, que diz ter tido a...