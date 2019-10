Economia Fortalecimento do setor não gera conflito com o meio ambiente, defende ministra Para Tereza Cristina, os produtores rurais estão cientes de que a sustentabilidade da lavoura afeta a aceitação do produto no mercado externo

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu no Fórum de Investimentos Brasil 2019, realizado em São Paulo, que o fortalecimento do setor não gera conflito com o meio ambiente. "O Brasil é uma potência agroalimentar, mas também é uma potencia ambiental, apesar de nesse momento esse posto ser altamente questionável. Temos de assumir o nosso posto de potência a...