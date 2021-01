Economia Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil e encerrar produção no país Produção em Camaçari (BA), onde são feitos Ka e EcoSport, será interrompida imediatamente

A Ford anunciou nesta segunda-feira (11) que vai encerrar todas as atividades fabris no Brasil neste ano. A Ford tem hoje 8.000 funcionários no Brasil, mas não serão todos demitidos. Haverá um grupo remanescente de trabalhadores para atender algumas operações. A sede da montadora na América do Sul continuará sendo no Brasil, e o campo de provas de Tatuí, bem como o...