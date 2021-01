Economia Ford tem R$ 335 milhões em empréstimos com o BNDES, diz banco De acordo com o banco, os serviços foram contratados em 2014 e 2017

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) afirmou nesta terça-feira (12) possuir dois contratos de financiamentos diretos com a Ford, que totalizam R$ 335 milhões. De acordo com o banco, os serviços foram contratados em 2014 e 2017 e tiveram como objeto projetos destinados ao desenvolvimento de novos produtos da montadora no país. Esses contratos, ...