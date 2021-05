Economia Ford fecha acordo com trabalhadores na Bahia Desfecho de Camaçari é importante para a montadora porque abrange cerca de 4.000 trabalhadores da região

Depois do acordo coletivo com o Sindicato dos Metalúrgicos pelo encerramento da produção em Taubaté (SP), a Ford chega nesta quarta (12) à aprovação da proposta com os trabalhadores de Camaçari (BA). O desfecho de Camaçari é importante para a montadora porque abrange cerca de 4.000 trabalhadores. As negociações se arrastavam desde o início de janeiro quando a mont...