Economia Folha de maio dos servidores de Goiás é paga dentro do mês Segundo Caiado, o pagamento foi possível, porque os Poderes reduziram gastos de custeio em 20%

O governador Ronaldo Caiado (DEM) publicou no seu Twitter, nesta sexta-feira (29), que pagou a folha de maio dos servidores estaduais de Goiás. O democrata comemorou a quitação no último dia útil do mês. “Ou seja: dentro do mês trabalhado”, destacou. Segundo Caiado, o pagamento foi possível, porque os Poderes reduziram gastos de custeio em 20%. Com o esforço de todos os poderes, que ...