A edição de 2020 da Tecnoshow Comigo foi oficialmente cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (22) pela Cooperativa Comigo, responsável pela organização do evento. A feira, que seria realizada entre 30 de março e 3 de abril, em Rio Verde, no Sudoeste goiano, já havia sido suspensa por tempo indeterminado e agora tem nova data para 2021, que deve ocorrer entre 12 e 16 de abril.

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM) disse ao POPULAR que entende toda a situação, mas o impacto financeiro no município será grande. “Geralmente a feira faz circular durante os cinco dias de evento cerca de R$ 80 milhões, então o impacto financeiro é muito grande. Mas, a gente entende que a decisão compõe uma série de fatores como a situação financeira dos expositores e empresários. Foi uma decisão sensata”, afirmou.

Anteriormente, o prefeito havia dito que existia uma expectativa de que o evento pudesse acontecer ainda no segundo semestre deste ano, entretanto, como a situação de pandemia se estendeu por um período maior que o esperado, os organizadores optaram pelo cancelamento.

Em justificativa, a organização afirma que não haveria mais condições estruturais, logísticas e econômicas para a realização do evento este ano.

A Tecnoshow Comigo é a maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste e uma das duas maiores do setor no país. Na última edição, em 2019, o evento movimentou 3,4 bilhões de reais em negociações.

Veja a nota oficial de cancelamento: