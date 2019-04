Economia FMI reduz projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2,1% em 2019 Previsão anterior era de 2,5%; relatório do Fundo culpa desequilíbrios fiscais pela mudança nas estimativas e cita importância da reforma da Previdência para os ajustes das contas do País

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2019 de 2,5% para 2,1%. Para o ano que vem, a previsão de alta passou de 2,2% para 2,5%. As estimativas, que atualizam números divulgados em janeiro, constam do relatório Perspectiva Econômica Mundial, cujo título é "Desaceleração de crescimento, recuperação p...