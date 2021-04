Economia FMI estima impacto menor de lockdown na economia Em relatório, a instituição afirma que os lockdowns terão peso reduzido, por serem de menor escala e mais concentrados do que foram em 2020

O FMI (Fundo Monetário Internacional) estima que lockdowns e outras medidas de restrição de circulação para conter o avanço do novo coronavírus terão menos impacto na atividade econômica neste ano do que tiveram no início da pandemia de Covid-19. Em relatório, a instituição afirma que os lockdowns terão peso reduzido, por serem de menor escala e mais concentrados do que...