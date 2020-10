Economia FMI defende taxar mais ricos para lidar com aumento da dívida no pós-pandemia O fundo também alerta para o crescimento da pobreza extrema e da desigualdade no pós-pandemia

O FMI (Fundo Monetário Internacional) defende que os governos aumentem a progressividade de suas cargas tributárias como uma forma de lidar com o crescimento do endividamento público, resultado das medidas de resposta à pandemia do coronavírus. O fundo também alerta para o crescimento da pobreza extrema e da desigualdade no pós-pandemia. O organismo multilatera...