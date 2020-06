Economia FMI corta projeção para o PIB do Brasil em 2020 para recuo de 9,1% Dois fatores relacionados diretamente com o avanço do coronavírus foram determinantes para a deterioração da estimativa para o PIB deste ano

A evolução da pandemia do coronavírus levou o Fundo Monetário Internacional (FMI) a piorar a projeção de queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2020, de -5,3% em abril para -9,1% agora, de acordo com as atualizações de previsões divulgadas pelo documento Perspectiva Econômica Mundial. Para 2021, o FMI elevou a estimativa de crescimento de 2,9% para 3,6%. ...