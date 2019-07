Economia Flybondi começa a voar no Brasil em outubro com proposta de ‘ultrabaixo custo’ Empresa argentina já iniciou venda de passagens entre Rio e Buenos Aires em seu site; ideia é estender rotas no País

Terceira empresa de baixo custo a chegar ao País em poucos meses, depois da norueguesa Norwegian e a chilena Sky, a aérea argentina Flybondi desembarca com uma proposta de preço agressiva, vendendo-se como "ultra low cost", ou seja, uma empresa de custo bem mais baixo que as concorrentes. Para a estreia no País, com três voos semanais entre o Rio de Janeiro (Aeroporto ...