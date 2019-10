Economia Flamboyant abre 550 novos postos de trabalho O shopping anunciou que seus mais de 300 lojistas devem oferecer novos postos de trabalho, entre efetivos e temporários, para este fim de ano

O clima de Natal começa a invadir as lojas e centros de compras de Goiânia. Ontem, o Flamboyant Shopping Center lançou sua campanha de Natal e a decoração será aberta ao público no próximo dia 3 de novembro, com a tradicional chegada do papai noel. O shopping anunciou que seus mais de 300 lojistas devem oferecer 550 novos postos de trabalho, entre efetivos e temporários, ...