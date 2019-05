Economia Fitch mantém nota de classificação de risco do Brasil, reafirmando necessidade de reformas fiscais Nota de crédito soberano do país (BB-) permanece três degraus abaixo da faixa denominada grau de investimento

A agência de classificação de Risco Fitch manteve nesta terça-feira (21) a nota de crédito do Brasil em “BB-“, ou seja, com perspectiva estável. Segundo Fitch, a classificação decorre das fraquezas estruturais nas finanças públicas do país, assim como pelas fracas perspectivas de crescimento da economia no ano. A nota de crédito soberano do país (BB-) perma...